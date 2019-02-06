الأهلي يقيل غويدي وينتظر فوساتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أقالت إدارة الأهلي أمس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني بابلو غويدي، وكلفت المدرب الوطني يوسف عنبر بالمهمة بدءا من مباراة الحزم ضمن الجولة الـ 19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لحين التعاقد مع جهاز فني جديد، يتوقع أن يكون بقيادة الأوروجوياني خورخي فوساتي.

على الصعيد نفسه اتفقت إدارة النادي مع المدير السابق للمنتخب السعودي زكي الصالح، لبدء مهامه كمدير تنفيذي في الفريق.

من جهة أخرى فشلت مفاوضات الأهلي في اللحظات الأخيرة لاستقطاب اللاعب البولندي أدريان، بسبب رفض نادي تشانغتون الصيني العرض الثالث المقدم في آخر يوم من فترة الانتقالات الشتوية.

وكان أحد وكلاء اللاعبين، عرض أدريان على إدارة الأهلي، مؤكدا رغبة النادي الصيني في توقيع مخالصة مع اللاعب، إلا أنها فوجئت بمطالبة النادي الصيني بمبلغ 300 ألف يورو أولا، و500 ألف يورو في المرة الثانية، ثم 3 ملايين يورو في المرة الثالثة، مجبرا بذلك الأهلي على صرف النظر عن الصفقة.

وحرم ضيق الوقت إدارة الأهلي من التعاقد مع المغربي مصطفى الطنان لتعويض صفقة أدريان.