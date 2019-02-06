جزائية المولد تخرج خيمي من الملعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي _ مكة المكرمة

غادر رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي المنصة الرئيسة في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع منذ الدقيقة 60 لمباراة فريقه أمام الاتحاد أمس الأول في الجولة الـ 18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الاتحاد 2-0.

وغادر خيمي الملعب فور تسجيل فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد من ضربة جزاء، بعد أن احتكم حكم المباراة فيها إلى تقنية الفيديو المساعد (var).

نتيجة صادمة

جاءت نتيجة المباراة صادمة للجماهير الوحداوية، حيث إن أكثر المتشائمين كان يتوقع التعادل على أقل تقدير، إلا أن الفريق الاتحادي ظهر بصورة جيدة واستحوذ على الملعب في أغلب وقت المباراة.

ورغم اكتمال جميع العناصر في الفريق الوحداوي إلا أنه لم يقدم المستوى المأمول من عشاقه، حيث فضل مدير الجهاز الفني أحمد ميدو بدء المباراة بمشاركة المحترف التونسي الجديد عصام الجبالي بجوار جليرمي واوتيرو، بينما فضل إراحة المدافع الجزائري زيدان نظرا للانسجام الظاهر خلال الفترة الماضية بين المدافع البرازيلي ريناتو وعبدالله الزوري في قلبي الدفاع.

تصريح يغضب الجماهير

عاتبت الجماهير الوحداوية نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة عبدالله خوقير على تصريحه بعد المباراة على خلفية سؤال حول الحضور الجماهيري للوحدة في المباراة، حيث قال «لا يوجد في المدرج سوى عاطي الموركي، وقد أترك النادي بسبب الجمهور الذي يترك علامة استفهام كبيرة».

وتابع «أثناء المباراة سألني قائد الاتحاد السابق: أين جمهور الوحدة؟ مقارنة بجمهور الاتحاد المتواجد في الملعب، فلم أجد ما أجيبه به».