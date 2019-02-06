طحن بين البرشا والريال بذهبي كأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مدريد

بعد أن قلص ريال مدريد فارق النقاط الذي يفصله عن برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، يتأهب لمباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام غريمه برشلونة اليوم بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتشهد المباراة الأخرى بجولة الذهاب لقاء ريال بيتيس مع بلنسية غدا، على أن تقام جولة الإياب في 27 فبراير الحالي.

وقبل مباراة اليوم على ملعب «كامب نو» معقل برشلونة، تغلب الريال مطلع هذا الأسبوع على ديبورتيفو ألافيس 3 - 0، بينما تعادل برشلونة مع بلنسية 2 - 2، ليصبح الريال صاحب المركز الثالث متأخرا بفارق 8 نقاط خلف برشلونة متصدر الدوري، ونقطتين خلف أتلتيكو مدريد الثاني.

وينتظر أن يخوض كريم بنزيمة هجوم الريال بثقة عالية، بعد أن سجل 6 أهداف خلال آخر 4 مباريات له في كل المسابقات. وارتفع رصيد بنزيمة إلى 18 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات، بفارق هدف واحد فقط خلف نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أما تشكيلة برشلونة فستعتمد بشكل كبير على مدى جاهزية ميسي للمشاركة وتعافيه من إصابة في الفخذ.