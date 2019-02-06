شكرا لقرائتكم الأهلي يُحصّن معلول وأجايي من إغراءات بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن النادي الأهلي قد تعلّم الدرس جيداً من واقعة عبد الله السعيد الذى تباطئ مسئولو النادي في التجديد له فقام اللاعب بالتوقيع للزمالك قبل أن يتحرك الأهلي في اللحظات الأخيرة ويُجدد عقد اللاعب ثم يتم عرضه للبيع قبل أن يستقر الحال بالسعيد حاليا في بيراميدز.

إدارة الأهلي استوعبت درس عبد الله السعيد جيداً بسب ما حدث في واقعة عبد الله السعيد وقررت التفاوض المُبكر مع معلول وأجاي اللذين ينتهي عقديهما الموسم المقبل حيث فتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة باب التفاوض مع الثنائي للإبقاء عليهما.

محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب من عبد الحفيظ تقديم عرض مُغر لمعلول وأجاي وصل لـ20 مليون جنيه لكل لاعب في الموسم الواحد ليصبح الثنائي هو الأغلي في القلعة الحمراء.

كما شدد رئيس الأهلي لمدير الكرة أن النادي مُتمسك بجدية بالثنائي ولن يسمح برحيلهم خاصة وأنهما من ركائز الفريق حالياً ، وتأتي تأكيدات رئيس الاهلي تزامناً مع حالة القلق التى انتابت جماهير المارد الأحمر خوفاً من رحيل الثنائي أو انتقالهما لنادي بيراميدز بعد تعيين وكيلهما محمد جمال العاصي مديراً تنفيذاً لنادي بيراميدز.