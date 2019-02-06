شكرا لقرائتكم أحمد شوبير : محمد صلاح وحجازى خارج مباراة النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لن يتواجد في مواجهتي مصر أمام النيجر ونيجيريا.

وتابع شوبير عبر إذاعة أون سبورت أف إم : "خافير أجييري المدير الفني لمنتخب مصر سيعتمد على عدد من العناصر الجديدة خلال المواجهتين بهدف إراحة محمد صلاح بسبب ضغط المباريات فى الدورى الإنجليزى إلى جانب أن الجهاز يعى تمامًا مستوى صلاح واعتباره النجم الأول فى المنتخب ورغبة الجهاز في اختبار ومنح فرصة للاعبين جدد في معسكر مارس المقبل فى نفس مركز محمد صلاح"

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة: "صلاح لن يلعب مباراة النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا، وكذلك المواجهة الودية أمام نيجيريا" ، واختتم: "أحمد حجازي أيضًا قد يلحق بصلاح ولا يشارك في المباراتين أيضًا".

وكان "الخليج 365" قد كشف فى وقت سابق استقرار الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى على إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى من معسكر شهر مارس الذي يتخلله مباراتان الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ثم ودية نيجيريا المقرر لها 26 مارس أيضًا.