شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيداً لليوم السابع.. شوبير يعلن غياب محمد صلاح عن مباراتى النيجر ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى لن يتواجد فى مواجهتى مصر أمام النيجر ونيجيريا.

وتابع شوبير، عبر إذاعة أون سبورت أف إم، "خافير أجييرى المدير الفنى لمنتخب مصر سيعتمد على عدد من العناصر الجديدة خلال المواجهتين بهدف إراحة محمد صلاح بسبب ضغط المباريات فى الدورى الإنجليزى، إلى جانب أن الجهاز يعى تمامًا مستوى صلاح واعتباره النجم الأول فى المنتخب ورغبة الجهاز فى اختبار ومنح فرصة للاعبين جدد فى معسكر مارس المقبل فى نفس مركز محمد صلاح".

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة: "صلاح لن يلعب مباراة النيجر فى ختام تصفيات أمم أفريقيا، وكذلك المواجهة الودية أمام نيجيريا".

واختتم: "أحمد حجازى أيضًا قد يلحق بصلاح ولا يشارك فى المباراتين أيضًا".

وكان ”الخليج 365” قد كشف فى وقت سابق استقرار الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى على إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى من معسكر شهر مارس، الذى تتخلله مباراتان الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ثم ودية نيجيريا المقرر لها 26 مارس أيضًا.