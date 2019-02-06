شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: انتصار قضائى لنادى سموحة على الإسماعيلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، وعضو مجلس النواب، أن المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا حكمت لصالح نادى سموحة فى قضية النادى الاسماعيلى، بخصوص قضية انتقال اللاعب عبد العزيز الغانى الجنسية.

وقال عامر :"انتصار قضائى عالمى لسموحة غير مسبوق فى تاريخ الرياضة المصرية، المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا تحكم لصالح نادى سموحة فى قضية النادى الاسماعيلى، قضت المحكمة الرياضية الدولية اليوم لصالح نادي سموحة فى الاستئناف المقام من نادى سموحة ضد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم ( FIFA) و الذي أقر فيه الاتحاد الدولى لكرة القدم بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٦ أحقية نادى الاسماعيلى في الحصول على مبلغ 615 ألف دولار أمريكى بالإضافة إلى 5% فوائد من نادى سموحة بخصوص انتقال اللاعب عبد العزيز الغانى الجنسية لنادى سموحة، وقام نادى سموحة بالاستئناف علي قرار الفيفا- للمحكمة الرياضية الدولية ( CAS)".



منشور المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة

و أيدت المحكمة الرياضية الدولية السويسرية اليوم و بشكل غير مسبوق موقف نادى سموحة ضد قرار الفيفا و ألغت المحكمة الرياضية الدولية قرار الفيفا و طالبت النادي الاسماعيلى بتعويض نادى سموحة ماديا،كان النادى الاسماعيلى قد تقدم بشكوى ضد كلا من نادى سموحة نادي اشانتى كوتوكو، اللاعب عبد العزيز يوسف غانى الجنسية، للمطالبة بمبلغ 615 ألف دولار أمريكى.