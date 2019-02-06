اتحاد الكرة يستبدل مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى بالكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش اتحاد الكرة اقتراحا سيتم عرضه على الأندية اليوم، الأربعاء، يقضى باستبدال مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى يوم 28 فبراير المقبل، بمباراة الفريقين فى دور الـ16 كأس مصر.
ويرفض اتحاد الكرة اجراء أى تعديلات على جدول الدورى الموضوع، بداعى أن أى تغيير سيتسبب فى إلغاء الدورى هذا الموسم.
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