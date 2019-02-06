قصة صور.. أحمد شديد قناوى وآية حالة عشق ولدت فى القلعة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد شديد قناوى، لاعب الإنتاج الحربى الحالى، أحد أبرز نجوم الأهلى السابقين، حيث ظهر بقوة فى الفريق الأحمر وتألق وصنع نجوميته. وعن حياة النجم شديد قناوى البعيدة عن الملعب فهو متزوج إحدى لاعبات كرة اليد فى الأهلى السابقات وتدعى آية، حيث إن قصة حبهما ولدت داخل جدران القلعة الحمراء، فنجد قناوى دائما يسرد عن وقوف زوجته بجانبه منذ البداية قبل الشهرة. ويرصد ”الخليج 365” لقطات بصحبة نصفه الحلو فى الصور التالية:

أحمد شديد قناوى و زوجته أية فى صورة سيلفى

أحمد شديد قناوى و زوجته أية و أبنته ملك

أحمد شديد قناوى و زوجته أية

أحمد شديد قناوى و زوجته

أحمد شديد قناوى وزوجته

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