شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل مفاوضات تمديد عقد وليد أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد عقد المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق حالياً، رغم أن الإدارة بدأت وبقوة مفاوضات التمديد للنيجيرى جونيور أجاى والتونسى على معلول، وقال مصدر فى الأهلى إن إدارة النادى أجلت الدخول فى مفاوضات مع أزارو خلال الفترة الحالية لتمديد عقده لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها أن اللاعب المغربى ما زال عقده مُمتداً مع القلعة الحمراء لمدة موسمين مقبلين، حيث تم التعاقد معه فى صيف 2017 لمدة أربعة مواسم قادماً من الدفاع الحسنى المغربى، كما أن الجهاز الفنى رحّب بإمكانية رحيل المهاجم المغربى الصيف المقبل حال تلقيه عرضاً مناسباً.

ويرغب مسئولو الأهلى فى الإبقاء على أجاى ومعلول بكل الطرق لأنهما من العناصر التى لا يمكن الاستغناء عنها لمدة موسمين مقبلين على أقل تقدير، حيث رصدت إدارة الأهلى ما يقرب من 28 مليون جنيه لتمديد عقد الثنائى بواقع 14 مليون جنيه لكل لاعب فى الموسم.