مصراوي - كتب- عمر قورة:
أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن المدير الفني الأرجنتيني الجديد رامون دياز سيقود الفريق في المباراة المقبلة أمام سموحة في الدوري، المقرر لها يوم الخميس 14 فبراير الجاري.
وقال عفيفي في تصريحات لقناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء: "مثلما توجهنا بالشكر لحسام حسن، نتوجه بالشكر أيضا إلى أحمد حسن الذي خاض مباراة الداخلية بشكل جيد جدًا رغم صعوبة الأجواء".
وأضاف: "أحمد حسن (المشرف العام على فريق الكرة) سيتواجد مع رامون دياز في الجهاز الفني الجديد، كما أن الجهاز الفني حضر مبارة الداخلية،...
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز: وكيل ثلاثي الأهلي يعمل معنا منذ فترة.. ودياز يقود مباراة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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