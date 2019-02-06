مصراوي - كتب- عمر قورة:
أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الهدف الملغي الذي أحرزه إنبي أمام الأهلي جاء من تسلل، مشيرًا إلى أن قرار الحكم المساعد كان صحيحًا بنسبة 100%.
وقال عبدالفتاح، في تصريحات لقناة "أون سبورت": "الهدف الملغي لإنبي أمام الأهلي جاء من تسلل بنسبة 100%، لحظة لعب الكرة لاعب إنبي الذي أحرز الهدف وقع جزء من رأسه في التسلل".
وأضاف: "الهجوم على بعض الحكام وخاصة من قناة أون سبورت يأتي لأسباب ومصالح شخصية، من العيب إلقاء التحكيم بالباطل من أجل مصالح شخصية حتى ينتقل أولادهم للدوري الممتاز، اتقوا...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الحكام عن هدف إنبي في الأهلي: تسلل 100%.. اتقوا الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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