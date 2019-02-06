رئيس لجنة الحكام عن هدف إنبي في الأهلي: تسلل 100%.. اتقوا الله

مصراوي - كتب- عمر قورة:

أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الهدف الملغي الذي أحرزه إنبي أمام الأهلي جاء من تسلل، مشيرًا إلى أن قرار الحكم المساعد كان صحيحًا بنسبة 100%.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات لقناة "أون سبورت": "الهدف الملغي لإنبي أمام الأهلي جاء من تسلل بنسبة 100%، لحظة لعب الكرة لاعب إنبي الذي أحرز الهدف وقع جزء من رأسه في التسلل".

وأضاف: "الهجوم على بعض الحكام وخاصة من قناة أون سبورت يأتي لأسباب ومصالح شخصية، من العيب إلقاء التحكيم بالباطل من أجل مصالح شخصية حتى ينتقل أولادهم للدوري الممتاز، اتقوا...