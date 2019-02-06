شوبير: صلاح لن يلعب مباراتي النيجر ونيجيريا.. وحجازي قد يلحق به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لن يتواجد في مواجهتي مصر أمام النيجر ونيجيريا.

وحسب ما صرح به شوبير عبر إذاعة أون سبورت أف إم ، فإن خافير أجييري المدير الفني لمنتخب مصر سيعتمد على عدد من العناصر الجديدة خلال المواجهتين.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة: "صلاح لن يلعب مباراة النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا، وكذلك المواجهة الودية أمام نيجيريا".

واختتم: "أحمد حجازي أيضًا قد يلحق بصلاح ولا يشارك في المباراتين أيضًا".

وسيلتقي منتخب مصر مع النيجر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، قبل أن يتوجه إلى نيجيريا لخوض لقاء ودي مع منتخبها في مارس المقبل.