مباريات الأربعاء.. كلاسيكو أسبانيا.. والسيتي أمام إيفرتون بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية، والتي ستشهد سهرة كروية نارية ستجمع بين برشلونة وغريمه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا. ويستعرض الخليج 365 جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة لها: الدوري الإنجليزي إيفرتون×مانشستر سيتي .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. كأس ملك أسبانيا برشلونة×ريال مدريد.. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3. كأس الاتحاد الإنجليزي وست بروميتش ألبيون×برايتون .. الموعد 10:5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6. كأس فرنسا فيلفرانش×باريس سان جيرمان.. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6. كأس ألمانيا هيرتا برلين×بايرن ميونيخ.. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة ARD. الدوري السعودي النصر×القادسية .. الموعد 7:15 مساءً .. القنوات الناقلة السعودية الرياضية 1.

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