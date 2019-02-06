الان تتابع مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في كاس ألمانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

بعد أن خسر أمام باير ليفركوزن، السبت الماضي في الدوري الألماني، بات بايرن ميونخ المتوج بلقب البوندسليجا، مطالبًا باستعادة توازنه سريعًا، لتجاوز المهمة الصعبة المنتظرة أمام هيرتا برلين، اليوم الأربعاء الموافق 6-2-2019 في ثمن نهائي كأس ألمانيا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في كاس ألمانيا

وبعد الهزيمة أمام باير ليفركوزن بنتيجة 1-3، ضمن منافسات المرحلة العشرين من البوندسليجا أصبح بايرن ميونخ متأخرًا بفارق 7 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند، وهو ما يعزز أهمية نجاحه في مواصلة المشوار ببطولة الكأس حيث قد تشكل البطولة، الفرصة الأقرب لتتويجه محليًا هذا الموسم.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في كاس ألمانيا

وفي الوقت الذي يتطلع فيه بايرن ميونخ إلى استعادة التوازن ونفض غبار الهزيمة يخوض هيرتا برلين المواجهة بثقة عالية، بعد أن تغلب على الفريق البافاري في سبتمبر الماضي، علمًا بأن هيرتا برلين خسر مباراته في المرحلة العشرين بالدوري أمام فولفسبورج السبت الماضي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في كاس ألمانيا

ولم يبد دافي سيلكه مهاجم هيرتا برلين تأثرًا كبيرًا بالهزيمة أمام فولفسبورج، وإنما شدد على أهمية مواجهة بايرن قائلًا ستكون مباراة مهمة لنا ولجماهيرنا، واثق من أننا سنقدم أنفسنا بشكل مختلف للغاية.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في كاس ألمانيا

ويحلم هيرتا برلين بمواصلة المشوار والوصول إلى نهائي بطولة الكأس، الذي يقام على ملعبه بالعاصمة برلين في كل عام منذ 1985.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في كاس ألمانيا

وينتظر نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ رد فعل إيجابي من لاعبيه بعد أن ألقى باللوم على الهفوات الدفاعية للفريق خلال مباراته أمام باير ليفركوزن.

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في كاس ألمانيا

وتحوم الشكوك حول مشاركة حارس المرمى مانويل نوير ضمن صفوف بايرن ميونخ، بسبب إصابة في اليد حرمته من المشاركة في المباراة أمام ليفركوزن وربما يحصل زفن أولريش على فرصة المشاركة مجددًا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في كاس ألمانيا

أما لايبزيج يتطلع إلى حسم التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى عندما يلتقي مساء الأربعاء المقبل مع فولفسبورج المتوج باللقب عام 2015.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في كاس ألمانيا

موعد مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في كاس ألمانيا والقنوات الناقلة

البطولة: كاس ألمانيا

المباراة: هيرتا برلين ضد بايرن ميونيخ دور الـ 16

الملعب: الملعب الأولمبي ببرلين

الموعد: اليوم الأربعاء الموافق 6-2-2019 في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

ARD Das Erste HD