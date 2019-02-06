شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 / 2 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الأربعاء 6 / 2 / 2019 العديد من المباريات فى مختلف ملاعب وأنحاء العالم، على رأسها المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة فى الكلاسيكو الاسبانى الشهير. مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 6-2-2019 كأس ملك إسبانيا برشلونة - ريال مدريد 10:00 كأس المانيا هوليستن كيل – أوجسبورج 7:30 لايبزيج – فولفسبورج 7:30 شالكه 04 - فورتونا دوسلدورف 9:45 هيرتا برلين - بايرن ميونيخ 9:45 الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون - مانشستر سيتي 9:45

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