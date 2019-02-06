شكرا لقرائتكم ألو المدام بتولد.. حارس إنجليزي يغادر المباراة لحضور ولادة زوجته(فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى واقعة طريفة، غادر ديفيد جو حارس فريق نيوبورت ملعب مواجهة فريقه أمام ميدلزبره فى كأس الإتحاد الإنجليزي مسرعا عقب انتهائها من أجل حضورة ولادة زوجته.

ولم ينتظر الحارس أن يشارك زملائه فرحة الفوز بهدفين والتأهل لدور الـ 16 من المسابقة، وسارع مهرولا، بعد أن استأذن مدربه بالسماح له بالرحيل، عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وكان الحاس قد أغلق هاتفه طوال المباراة، ولم يكن يعلم بولادة زوجته إلا عقب صافرة الحكم.



الحارس فى اللقاء

المدرب يهنئه