شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ : مباريات الأهلي مضغوطة وملتزمون بالدوري(فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفوز الذى تحقق أمام إنبى اليوم 2 / 1 كان مهما للغاية للاستمرار فى المنافسة على بطولة الدورى.

وتابع عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة ONSPORT : استحوذنا على 80 دقيقة أمام إنبى ولكن حدث نوع من التوتر فى الدقائق الأخيرة للاعبين وهى فرصة جيدة ودرس للتعلم والعمل فى الفترة المقبلة.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى: "هناك ضغط كبير فى المباريات للأهلى سواء فى أفريقيا أو بطولة الدورى، ولكننا مستعدون لذلك وسعيد بعودة اللاعبين المصابين للفريق".