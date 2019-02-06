شكرا لقرائتكم فى مباراة الإثارة.. دورتموند يودع كأس المانيا بركلات الترجيح أمام بريمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع بوروسيا دورتموند منافسات كأس المانيا، بعد الخسارة أمام ضيفه فيردر بريمن 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 3-3، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" فى حضور أكثر من 81 ألف مشجع.

وكان الوقت الأصلى للقاء قد انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1.

تقدم أولا فيردر بريمن مبكرا عبر اللاعب ميلوت ريشكا فى الدقيقة الخامسة، قبل أن ينجح النجم ماركو ريوس من إدراك التعادل لدورتموند فى الدقيقة 45 من ركلة حرة مباشرة.

وفى الدقيقة 105 نجح الأمريكى الشاب كريستيان بوليسيتش من تسجيل هدف التقدم لدورتموند، قبل أن ينجح المخضرم كلاوديو بيتزارو من التعادل بعدها بثلاث دقائق فقط.

ونجح النجم المغربى أشرف حكيمى فى إعادة دورتموند للمقدمة مجددا فى الدقيقة 113، ولكن تواصلت الإثارة بعد أن تمكن مارتن هارنيك من تسجيل التعادل فى الدقيقة 119.

وفى ركلات الترجيح تصدى حارس بريمن لركلتى كلا من باكو الكاسير وماكسميليان فيليب فيما سجل جميع لاعبى بريمن الاربعة.

وتأهل للدور المقبل أيضا، بادربورن بعد الفوز على دويسبرج 3-1، وهامبورج بعد الفوز على نورنبيرج 1-0، وهايدنهايم الذى حقق مفاجأة بالفوز على باير ليفركوزن 2-1.



جوتزه يمر بالكرة

دورتموند وبريمن

ريوس يحتفل بالهدف

فرحة الفوز

لقطة من اللقاء

ماركو ريوس

ماريو جوتزه