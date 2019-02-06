شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تطبيق تقنية الفار الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يناقش اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز تطبيق تقنية الفيديو "VAR" فى الدورى المصرى بداية من الموسم الجديد، خاصة بعدما عرض رئيس نادى الزمالك على مجلس الجبلاية أن تشارك الأندية فى تحمل جزء من التكلفة خاصة وأن تطبيق هذه التقنية يتطلب ملايين الجنيهات.
يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اجتماعا فى ظهر اليوم مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز الـ18، من أجل مناقشة الأزمة التى طفت مؤخرا على السطح، بعد اعتراض ناديى الزمالك وبيراميدز على جدول الدورى وترتيب المباريات، وفى المقابل تمسك النادى الأهلى بالجدول وإرساله خطابا إلى الجبلاية يرفض فيه أى مساس بالجدول وترتيب المباريات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يدرس تطبيق تقنية الفار الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.