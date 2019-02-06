شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يقيل الأرجنتيني جويدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أصبح الأرجنتيني بابلو جويدي المدرب ال13 الذي تتم إقالته في الدوري السعودي بعد 18 جولة من الانطلاقة. وتم تكليف الوطني يوسف عنير بقيادة الفريق في مباراته القادمة أمام الفتح لحين التعاقد مع البديل،ويذكر أن الشباب والتعاون والرائد والحزم والفتح حافظت على طواقمها بينما قام 11 فريقا بالتغيير وأحد والفيحاء بواقع إقالتين لكل منهما

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