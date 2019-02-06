كوندي ينال جائزة لاعب الجولة من «فانتازي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

ضرب بني ياس، بفوزه أمس الأول، على الفجيرة برباعية نظيفة، سرباً من العصافير بحجر واحد، وخرج بمكاسب عدة، أبرزها التقدم إلى المركز الخامس والوقوف على مشارف المربع الذهبي بالفوز الثالث على التوالي، وبعث الطمأنينة إلى جماهيره بجاهزيته لخوض غمار منافسات مرحلة الإياب من دوري الخليج العربي بعد فترة توقف دامت أكثر من شهر.

وبالرغم من الفوز، لم يكن الأداء البدني للاعبين في أفضل حالاته، وحقق الأهم أمام فريق لم يقدم مستوى مقنعاً ليتلقى الخسارة السابعة والثالثة توالياً، وبات على مسافة نقاط معدودة من المركز قبل الأخير الذي يحتله الإمارات، و«الذئاب» مطالبة بالزئير، وتحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة، للابتعاد عن المراكز المتأخرة، وضمان البقاء ضمن مصاف المحترفين.

ويبدو أن الحالة المعنوية الجيدة التي تسود أروقة نادي بني ياس، ستنعكس إيجاباً على تطور مستوى السماوي، واستعادة الثقة لعدد كبير من اللاعبين بوضع بصمتهم وتسجيل أولى أهدافهم بقميص السماوي الموسم الحالي، ومواصلة كوندي، التسجيل في مباراة الفجيرة والجولات التي سبقتها ليحافظ على المرتبة الثالثة في ترتيب هدافي البطولة ب12 هدفاً.

وظهر الفريقان، بمستوى فني وبدني متوسط، لكن ذهبت الأفضلية للسماوي الذي خرج مقنعاً بالنتيجة المستحقة مع توقع ارتفاع في منسوب اللياقة البدنية، اعتباراً من الجولة المقبلة.

ومن جانب آخر تسلم الإسباني كوندي، مهاجم بني ياس جائزة لاعب الجولة 13 من فانتازي دورينا، المقدمة من لجنة دوري المحترفين بعد حصده 17 نقطة كثاني أكبر عدد نقاط في جولة لمهاجم هذا الموسم، وكان قناص السماوي، تكفل بإحراز هاتريك في مباراة دبا بالجولة 13 والتي انتهت 6-1 لمصلحة بني ياس، وقدم مردوداً مقنعاً؛ حيث أهدر فرصاً عدة، وساهم من صناعة غيرها لزملائه، وبات كوندي، من أبرز المهاجمين في الدوري بالأرقام؛ إذ يقترب بخطوات حثيثة نحو قمة ترتيب الهدافين، والذي يبعد عنه بمسافة أهداف معدودة.

ومن جهته أكد، محمد بن يطو، لاعب الفجيرة، أن فريقه أساء التقدير، ولم يتعامل بجدية وتركيز مع مجريات المباراة منذ ضربة البداية، مشيراً إلى أن تلقي مرمى «الذئاب» لثلاثة أهداف في الشوط الأول، صعب كثيراً من أمور العودة في النتيجة

وقال: «عند تلقي 3 أهداف في الشوط الأول، تكون أمور العودة، أكثر صعوبة على أي فريق وتتطلب مجهوداً مضاعفاً، ولم تسعفنا الجاهزية البدنية أو حتى الجانب المعنوي في العودة، وفي الحصة الثانية تحسن الأداء، ونجحنا في السيطرة على اللعب لفترات متباعدة، ولم نترجمها لأهداف في الشباك».

ووصف بن يطو، فريق بني ياس بالمنظم، مضيفاً، أن السماوي، استحق الفوز عن جدارة ولابد للفجيرة من مراجعة حساباته وإعادة النظر في الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في المباراة لضمان النهوض بالمستوى خلال المباريات المقبلة وتقديم صورة أفضل.

وأوضح: «الفجيرة تعلم الدرس، ولن يكرر أخطاءه، خسرنا ثلاث نقاط مهمة، ويتعين علينا التعويض فيما تبقى من منافسات الدور الثاني التي لن تكون سهلة إطلاقاً، لرغبة الجميع في خطف الفوز والنقاط الثلاث في 12 مباراة المقبلة والحاسمة في مشوار مختلف الفرق».