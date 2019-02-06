الصيني لي يتقدم إلى الـ «توب 10» في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الصيني هاوتونج لي إلى المركز التاسع على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، مستفيداً من حصوله على المركز الثاني في بطولة السعودية الدولية للجولف، التي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم.

وكان الصيني لي الرابح الأكبر في البطولة السعودية، بتقدمه 59 خطوة، بعدما كان بالمرتبة 68 ليدخل قائمة «التوب 10» حينما أصبح بالمركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 539,3 نقطة، حيث حصد صاحب ال23 عاماً 472 نقطة بنيله الوصافة متأخراً بضربتين عن الأمريكي داستن جونسون الذي خطف لقب البطولة.

وقدم الإنجليزي توم لويس أداء ممتازاً في الجولة الأخيرة من البطولة ليحرز 16 ضربة تحت المعدل ويحصل على المركز الثالث ليكسب 266 نقطة وينتقل من المركز 30 إلى المركز 11 في ترتيب «السباق إلى دبي» حيث استضافت المملكة أول حدث رياضي احترافي في مشروع تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وبدأ الأسترالي مين وو لي موسمه في «السباق إلى دبي» في المركز 28 بعد أن حصل على المركز الرابع في أول حدث له بنتيجة 15 ضربة تحت المعدل بينما حقق الفرنسي أليكساندر ليفي خطوات كبيرة في ترتيب «السباق إلى دبي» حيث انتقل من المركز 161 إلى المركز 30 بعد حصوله على المركز الخامس في البطولة.

وشارك الأمريكي برايسون ديشامبو، والذي حصد بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك الأسبوع الماضي، المركز السادس مع ريان فوكس وإيان بولتر وسكوت هند بنتيجة 11 ضربة تحت المعدل. وتحرك الأمريكي من المركز الرابع إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» بينما انتقل فوكس من المركز 72 إلى المركز 34 وتقدم هند من المركز 33 إلى المركز 25 وحسن بولتر من مركزه العاشر حيث حصل كل منهم على 112.4 نقطة.