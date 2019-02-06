1000 يورو تقطع علاقة جورجينا بعمتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقدت عمة جورجينا مينديز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقالت في مقابلة إن عارضة الأزياء السابقة التي ولدت في بوينيس آيريس لا ترد على اتصالات أقاربها لذلك لم تعلم أن والدها كان يشارف على الموت قبل رحيله في ال 31 من يناير الماضي. وأضافت في مقابلة تلفزيونية بالأرجنتين: «المقاطعة حدثت بعدما اتصلت بها وقلت لها نينا أنت مرتبطة بلاعب كرة مليونير، فلنر إن كنت سترسلين لي ألف يورو، لم تتصل بي بعدها أبدا لا هي ولا أختها ولا أي أحد».

وترى جورجينا أن العلاقة المبنية على الماديات لا يكتب لها النجاح حتى مع أفراد العائلة خصوصاً أنها تعيش في إسبانيا منذ سنوات وانقطعت عن زيارة موطنها منذ 2013.