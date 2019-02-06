خسارة المنتخب أمام الوحدة السوري.. وتعثر لـ «النشامى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

لم يطرأ أي جديد على صدارة المجموعة الثانية في بطولة دبي الدولية ال30 لكرة السلة المقامة بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، فممثلا السلة اللبنانية الرياضي وبيروت أضافا فوزين جديدين على النفط العراقي ومنتخب الأردن، ليصبح جمهور البطولة في انتظار قمة هذه المجموعة بين القطبين اللبنانيين التي ستجمع بينهما في السابعة مساء اليوم، وفي المباراة الثالثة خسر منتخب الإمارات أمام الوحدة السوري وهي ثاني خسارة له في المجموعة الأولى.

في المباراة الأولى حقق الوحدة السوري فوزه الثاني على التوالي وذلك أمام منتخب الإمارات بنتيجة 85- 76، وجاءت نتائج الأشواط 20-21 و17-20 و21-23 و17-22، وتفوق منتخبنا في التسجيل من داخل المنطقة بواقع 32 نقطة من 66 محاولة.

وفي المباراة الثانية، عزّز الرياضي اللبناني رصيده بفوز جديد 83 -75 ليواصل شراكته لجاره البيروتي بنفس الرصيد في انتظار مباراتهما اليوم، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 17-16 و14-24 و19-25 و19-24، وسجل لاعب الرياضي وائل عرقجي أعلى سكور (23 نقطة).

وكالعادة كانت المباراة الثالثة والأخيرة مثيرة وقوية وانتهت بفوز بيروت على منتخب الأردن96- 89، وكانت نتائج الأشواط كما يلي: 24-22 و16-24 و22-26 و28-24، وسجل أعلى سكور كريستوفر لاعب بيروت برصيد 34 نقطة ليقترب من الفوز بلقب هداف البطولة.

وتختتم اليوم مباريات الدور التمهيدي للبطولة بلقاء سلا المغربي والنفط العراقي في الثالثة عصراً، ويليه في الخامسة مواجهة منتخب الإمارات والجامعة الأمريكية دبي، ثم بيروت والرياضي في السابعة مساء لتحديد بطل المجموعة الثانية، وفي التاسعة يلعب الوحدة السوري مع الهومنتمن اللبناني، على أن يقام غداً الخميس الدور ربع النهائي بلقاء أول المجموعة الأولى، ويتنافس على هذا المركز كل من الوحدة السوري ومايتي الفلبيني والهومنتمن اللبناني، فيما يلتقي أول المجموعة الثانية «الرياضي أو بيروت» مع رابع المجموعة الأولى.

وتقيم اللجنة المنظمة حفل غداء ظهر اليوم بمزرعة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي في الخوانيج، يتم خلاله تبادل الدروع بين اللجنة المنظمة والوفود .

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي اللبناني هاغوب غاجريان إن البطولة انعكست إيجاباً على كرة السلة الآسيوية وفتحت الأبواب أمام الدول الراغبة بالوصول إلى نهائيات كأس العالم من خلال الاحتكاك بفرق ومنتخبات قوية تحضيراً لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم كما يحدث حالياً مع لبنان والأردن اللذين يستعدان لخوض منافسات المرحلة الأخيرة المؤهلة للصين خلال هذا العام.

وقال هاغوب: إنه من الصعب أن تستمر بطولة بهذه القوة وبهذا المستوى المميز دون أن يكون هناك تخطيط سليم من القائمين على أمر اللعبة وبذل جهود جبارة من أجل المحافظة على استمراريتها.

عليان: انتظرونا في تصفيات كأس العالم

قال محمد عليان، رئيس الاتحاد الأردني: إن المنتخب أمامه فرصة ذهبية لبلوغ نهائيات كأس العالم بالصين ولم تتبقى أمامه سوى محطتين مع الصين ونيوزيلندا يومي 22 و24 الشهر الجاري لكي يحقق طموحه وهدفه باعتبار أن الأردن ولبنان يتنافسان على المقعد المتبقي للوصول إلى كأس العالم، حيث يتفوق الأخير بفارق نقطة واحدة.

وتحدث عليان عن مستوى ونتائج منتخبه في بطولة دبي الحالية قائلاً إن الفريق لم يظهر بمستواه المعهود حتى الآن لأكثر من سبب، فهو لم يلعب أي مباراة منذ شهرين ، والسبب الثاني غياب اللاعب المجنس جاستن المحترف حالياً في نادي بوسان الكوري، والذي يمثل قوة ضاربة في صفوف الفريق، لكنه سينضم للمنتخب في مباراتيه القادمتين مع الصين ونيوزيلندا، أما السبب الثالث فهو مرتبط بقلة الدعم والموارد المالية، سواء للأندية أو المنتخب.