الإمارات تدخل «جينيس» بأكبر علم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، شهادة دخول موسوعة «جينيس» من الممثل الرسمي طلال عمر، المدير الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمناسبة قيام هيئة دبي للطيران المدني بالرعاية الرسمية للحدث العالمي للقفز بالمظلات، والذي جاء بتنظيم من «سكاي دايف»؛ حيث قام فريق من «سكاي دايف» بالقفز في سماء الإمارات، حاملين علم الدولة بمناسبة اليوم الوطني ال 47، مصحوباً بشعار عام زايد وشعار الهيئة، محققين بذلك إنجازاً لدولة الإمارات، ورقماً قياسياً عالمياً من خلال القفز بأكبر علم دولة على المستوى العالمي، وتم تسجيل هذا الإنجاز ضمن موسوعة «جينيس» العالمية.

وحضر مراسم تسلم الشهادة برفقة سموه عن هيئة دبي للطيران المدني كل من محمد لنجاوي المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث، وذلك بالنيابة عن مدير عام الهيئة، وخالد العارف المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران، وسعود كنكزار المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية. كما حضر مراسم تسلم الشهادة كل من عبدالله الحبتور، نائب الرئيس للشؤون التجارية وإدارة الأعمال لدى شركة «شمال القابضة»، وعبدالله محمد عبدالله مدير عام «سكاي دايف» دبي.

وقال محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «نفخر بكوننا جزءاً من هذا الإنجاز العالمي، الذي بلا شكّ يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للمبادرات السبّاقة في العالم».