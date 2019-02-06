نقاط الرمق الأخير

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ضياء الدين علي

** جاءت انطلاقة الدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم مثيرة للغاية؛ من خلال العروض والنتائج التي شهدتها المباريات الأربع، ووضح جلياً أن حساباته ستكون مختلفة كثيراً، لا قليلاً، عما كانت عليه في الدور الأول، ويكفي «مبدئياً» للتدليل على ذلك أن مباراتين من الأربعة حسمت نتيجتهما الثواني الأخيرة، فتحول التعادل السلبي إلى فوز مثير لشباب الأهلي على حساب الجزيرة في «استاد محمد بن زايد»، كما تحولت خسارة عجمان على ملعبه أمام النصر إلى تعادل بطعم الفوز، في الوقت الذي حقق فيه الوصل أول فوز له خارج أرضه هذا الموسم؛ بفوزه على دبا الفجيرة، بينما واصل بني ياس انتفاضته وعززها بفوز رباعي على حساب الفجيرة من بعد أن كان التعادل حاضراً في مواجهة الدور الأول.

** ولعل النقاط التي حسمت في الوقت القاتل لمصلحة «الفرسان» قد فرضت نفسها؛ لتتصدر عناوين الملاحق الرياضية، ليس فقط لأنها قفزت بشباب الأهلي إلى الوصافة، ومطاردة الصدارة وأصحابها، وإنما لأن الفوز تحقق على حساب شريك آخر في المطاردة، وكان وفق الحسابات النظرية والميدانية حاضراً بقوة؛ من خلال الفرص والهجمات، ويكفي أن القائم تصدى بأعجوبة لتسديدة علي مبخوت التي كادت أن تعانق الشباك في الشوط الأول، ويمكن القول إن الكرة كافأت شباب الأهلي على مثابرته للنهاية؛ بعد أن تفوق لاعبوه بفارق الحماسة والسرعة؛ وكم الهجمات والفرص.

** ولعل تسجيل هدف الفوز الغالي لشباب الأهلي بقدم أحمد خليل حمل رسالتين مهمتين «منه وإليه».. والتي «منه» مضمونها أنه النجم والهداف الذي بمقدوره أن ينقذ الفريق في اللحظات الحرجة دائماً، ولعل احتفال زملائه به؛ قد عبر عن ذلك المعنى بوضوح.. أما الرسالة التي كانت «إليه» فهي من جمهور الفريق، وجمهور المنتخب الوطني كذلك، ومضمونها يقول: إن العطاء في هذه السن (27 عاماً) هو الذروة والقمة، فكيف يكون سقفها ما بين 10 و15 دقيقة فقط في نهاية كل مباراة؟!

** من يقول إن ما شهدناه من أداء ونتائج لا يمكن بناء أحكام عليه، مردود عليه بأن ما بين أيدينا معطوفاً على نتاج الدور الأول و52 يوماً من الترميم والإصلاح؛ عبر معسكرات داخلية وخارجية؛ وانتدابات وتعاقدات شتوية، وبناء عليه فإن ما رأيناه وما سنراه هو المستوى الذي سيتم الرهان عليه عملياً في سباقي اللقب والبقاء، ولن نختلف فيما بيننا على أن الدور الثاني واعد بمزيد من الإثارة والقوة، فدعونا نستمتع.. عسانا ننسى مآسينا.

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