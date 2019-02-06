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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 06/02/2019

حسان العبيدلي (عمر) العطا ما كان الفلوس لانه العطا يا صاحبي روح

واللي فقد هالروح ميوٌوس منه.. وفاشل وين ما يروح

دنيا وناخذ منها دروس والكذب دربه دوم مفضوح [email protected]

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