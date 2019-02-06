شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعد بتنظيم استثنائي لأمم إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أهمية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل ،وقال هدفنا أن تنجح البطولة ونمد يد التعاون مع جميع الشباب الراغب في العمل في هذا الملف لأن نجاح البطولة سيكون رسالتنا لكل دول العالم .وذكر سويلم أن الاتحاد يرحب برؤساء الأندية ويثق في تفهمهم للوضع الاستثنائي للموسم الحالي.

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