شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة نيمار بعد العلاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الألماني توماس توخل المدير الفني لفريق باريس سان جرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس أن نجم الفريق البرازيلي نيمار بات أفضل بكثير بعد بداية علاجه من الاصابة التي تعرض لها في مشط القدم والتي ستبعده عن الملاعب حتى إبريل المقبل. وتابع المدرب الالماني عشية مواجهة فريقه مع فيلفرانش سور سون من الدرجة الثالثة في الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا: لا يشعر بألم. الأمور أفضل بكثير بعد السفر إلى إسبانيا حيث بدأ نيمار علاجه نهاية يناير الماضي.

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