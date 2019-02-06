ريجيكامب: حققنا الأهم ونستطيع المنافسة على كل الألقاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:علي البيتي

حقق الوصل أول فوز خارج ملعبه وأول فوز بقيادة مدربه الجديد ريجيكامب، واستعاد «الإمبراطور» شيئاً من بريقه فيما تلقى دبا الفجيرة الخسارة الثانية عشرة في البطولة وتأزم موقفه أكثر وهو تجمد في أربع نقاط فيما رفع الوصل رصيده إلى 14نقطة.

قال الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل، إن فريقه كان جيداً في المواجهة ونجح في تحقيق فوز مهم وأوضح: كنا نأمل إحراز أكبر عدد من الأهداف قبل وصول المباراة إلى محطة النهاية، حتى نتجنب ما حدث في الدقائق الأخيرة، لكن في النهاية حققنا الفوز وهذا الأهم، أعتقد أن كل اللاعبين أدوا بصورة مرضية وكانوا مصرّين على العودة بالنقاط الثلاث، وبالنسبة لي أنا سعيد بهذا الانتصار في أول مهمة رسمية مع الفريق.

وأضاف: ما زلنا بحاجة إلى مزيد من العمل والمزيد من الاجتهاد، لنقدم الأفضل ونحقق النتائج التي يتطلع لها الجميع، الوصل فريق كبير ولديه لاعبون جيدون وأعتقد أنه يستطيع المنافسة على كل الألقاب، لكنا لانفكر إلاّ في المباراة التي نخوضها، تحدثت إلى اللاعبين وذكرت لهم أننا يجب أن نركز على الفوز في أي مباراة نخوضها بعيداً عن النظر إلى الترتيب، هذا هو الهدف. وأفاد المدرب السابق للوحدة، أنه يحب الفوز ويكره الخسارة وهو يرغب دائماً في الخروج منتصراً من أي مواجهة.

ومن جانبه قال محمد قويض مدرب دبا الفجيرة: إن النواخذة كان بإمكانهم تحقيق نتيجة أفضل، قياساً بالأداء والروح والفرص التي حصل عليها الفريق وأضاف: لعبنا للفوز وكذلك الوصل، لأن الطرفين كانا في وضع يفرض عليهما الانتصار ونحن كنا نفكر في خطف النقاط الثلاث وإذا لم نحصل عليها، يجب ألا نخسر، وقد خضنا المباراة بهذا الفهم.

وأضاف: فريق الوصل كان مكشوفاً بالنسبة لنا وكل لاعب في فريقنا كان يعلم ما يجب أن يقوم به، ركزنا على الحد من خطورة ليما وكايو والعناصر المؤثرة ومفاتيح اللعب في الفريق المنافس وكانت الأمور جيدة جداً، بل إننا تقدمنا ورغم سيطرة الوصل واستحواذه، لكن دبا كان أخطر وكان جيداً عموماً، وبعد الدقيقة 35 اختلف الوضع وعدّل الوصل النتيجة قبل أن يسجل الثاني وأود هنا أن أشير إلى أن تقنية الفيديو تدخلت في خمس مباريات للفريق وكلها كانت في غير مصلحتنا، ولا أعلم كيف يتم التعامل مع «الفار» وكيف يتم احتساب الحالات، حدثت حالات طرد وركلات جزاء علينا وفي مباراة الوصل تم احتساب ركلة جزاء باللجوء ل«الفار» وفي الحالة نفسها طلبنا أيضاً اللجوء ل«الفار»؛ لأن هدف الوصل الناتج عن ركلة الجزاء بعد صدها، هناك اعتراض عليه من قبلنا لأن ثلاثة لاعبين من الفهود كانوا داخل منطقة الجزاء عند تنفيذ الركلة، وهناك حالة لمصلحتنا، طلبنا كذلك العودة لتقنية «الفار» فيها، لكن الحكم لم يلجأ إليه، فريقي تعرّض لظلم مع استخدام هذه التقنية.

وذكر قويض أن فريقه سيطوي ملف هذه المباراة ويستعد بقوة للمباراة المقبلة أمام الوحدة وقبلها مباراته في الكأس وقال: سنعمل بجد من أجل إرضاء أنفسنا وإذا خسرنا أي مباراة يجب أن نؤدي ونخسر بشرف.

وعن وضع الفريق، أوضح أنه في وضع صعب، لكنّ هناك أملاً وقال: طالما هناك 12مباراة متبقية، أكيد هناك أمل في البقاء.

ومن جهته قال علي سالمين لاعب الوصل: إن الفوز خطوة مهمة من أجل أن يستعيد الفريق أراضيه، وأشار إلى أن الجميع يعملون لتحقيق أفضل النتائج واعتبر أن الأداء ليس مهمّاً بقدر النقاط والفوز، فيما قال ياسين البخيت لاعب دبا الفجيرة، إنهم سعوا لتحقيق نتيجة جيدة ولم يوفقوا رغم أن المردود كان مرضياً، متمنيّاً أن يكون الأداء أفضل في المباريات المقبلة وكذلك النتائج وشدد على أهمية استغلال ماتبقى من مباريات، معتبراً أن الأمل قائم في بقاء الفريق، وأكد البخيت أن هناك من لايريد الخير لفريقه وقال : الكثيرون لا يريدون الخير لدبا، هؤلاء خارج منظومة الفريق، عموما لا أريد أن أتحدث كثيراً عن هذه القضية.