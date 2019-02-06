42 ميدالية لتايكواندو الشارقة في بطولة الفجيرة الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد تايكواندو الشارقة 42 ميدالية ملونة في بطولة الفجيرة الدولية السابعة للتايكواندو، من أصل 95 ميدالية نالها أبطال الإمارات مجتمعين، أي ما يعادل 44% من مجموع الميداليات المحرزة، وجمع الفريق 15 ميدالية ذهبية من أصل 27 ميدالية إجمالي الميداليات التي حققتها أندية الدولة المشاركة، بالإضافة إلى 10 ميداليات فضية و17 ميدالية برونزية من مجموع 40 ميدالية أحرزتها فرق الدولة المشاركة في البطولة.

وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن رئيس إدارة الألعاب الفردية، بالعمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد من أجل تطوير اللعبة ونشرها، مؤكداً أن أحدث نقلة نوعية في اللعبة من خلال إقامة البطولات والتجهيز لها وتوفير المعينات التي تساعد على إخراجها بصورة جيدة.

وأوضح رئيس إدارة الألعاب الفردية أن مستوى البطولة كان عالياً والمنافسة كانت على أشدها، وشهدت تواجد أبطال أولمبيين ولاعبين أصحاب خبرة وتجربة، ومع ذلك قدم تايكواندو الشارقة أداء مميزاً كالعادة.

وأعرب عن سعادته باستمرار تفوق الفريق في البطولات وحصد الميداليات، مضيفاً: «لاعبونا يرسمون لنا كل يوم لوحة من التميز والإبداع، أبطال الشارقة دوماً كانوا سباقين لصعود المنصات، نشعر بالفخر وفريقنا يسيطر على البطولة بهذه النسبة الكبيرة من الميداليات، هذه البطولة ولدت معها فريق الآنسات بالنادي الذي دشّن أول مشوار له بهذه البطولة القوية، حيث قدمن مستويات مدهشة واستطعن أن يحصلن على 7 ميداليات منها 5 ميداليات ذهبية، وهذا التفوق يفتح شهيتنا لاستقطاب مزيد من الفتيات لممارسة اللعبة، ومؤكدا أن التميز ثمرة عمل يبذل على كل الصعد.

وقال عبدالله حاتم المدير الفني لتايكواندو الشارقة: «ما حققه الفريق يعد إنجازاً تاريخياً، فلم يحدث في تاريخ الدولة أن حقق فريق هذا الكم الهائل من الميداليات في بطولة دولية مصنفة، وما يميز هذه المشاركة أننا ولأول مرة نشارك بفريق للآنسات في بطولة، ما يدعو للفخر أن بناتنا وهن من بنات الإمارات ولم يمضِ على انضمامهن للنادي أكثر من شهر، واستطعن الفوز ب7 ميداليات وهو ما يبشر بمستقبل كبير للعبة وسط بناتنا».