اتحاد الفروسية ينهي دورة تطوير البيطريين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أمس دورة البيطريين التي تأتي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتطوير المؤسسات العاملة كافة في المؤسسات الحكومية الصحية عامة والبيطرية خاصة ومنها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وتأتي جهود اتحاد الفروسية والسباق بالتعاون مع اللجان المنظمة في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة وقرية بوذيب الدولية للقدرة والاتحاد الدولي للفروسية لتفعيل واستكمال برنامج تطوير البيطريين في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عبر مجموعة من الدورات لنخبة من الأطباء البيطريين في الجهاز مروراً بكافة المتطلبات والقواعد المتبعة من الاتحاد الدولي إلى أن وصلوا إلى فئة الثلاث نجوم في التحكيم الدولي للسباقات.

وألقى الدورة الدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة في الاتحاد بحضور 15 طبيباً بيطرياً من نخبة الأطباء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وتهدف الدورات إلى توضيح آخر القوانين والمستجدات والتحديثات المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، ولصقل خبرات البيطريين وزيادة الوعي بينهم، خاصة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات والتي يأتي الحرص عليها من أعلى المستويات، والتعريف بكل ما هو جديد خاصة في عالم الفروسية عامة وسباقات القدرة والتحمل خاصة.

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالدورات التي يقوم بها الاتحاد لصقل خبرات البيطريين في الدولة، كما شدد على أهمية تطوير وصقل خبرات الكادر البيطري لما لذلك من تأثير عظيم في تقدم رياضة الفروسية والحفاظ على المستوى العالمي الرفيع الذي وصلت إليه دولتنا الغالية في استضافة كبريات فعاليات الفروسية حول العالم.

وأشار الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق إلى دعم الاتحاد لمثل هذه الدورات وسعيه لعمل المزيد منها لزيادة الوعي وتحديث المعلومات فيما يخص كافة الموضوعات الخاصة بالفروسية ومكافحة المنشطات والتي تأتي من حرص اتحاد الإمارات للفروسية على الفرس والفارس على حد سواء. وأعرب أديب عبدالكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية عن بالغ فرحه بالتعاون البناء بين الاتحاد والقرى وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في التحديث المستمر والدائم لمعلومات الأطباء البيطريين.

وأعلن الدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن سعادته بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد وإدارته، في تطوير قطاع البيطرة في الدولة وزيادة الدورات البيطرية التي تصب في مصلحة تقدم رياضة الفروسية قي دولة الإمارات.