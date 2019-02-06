«النواخذة» يعرقل «الزعيم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

فرض الإمارات التعادل السلبي على مستضيفه العين في المباراة التي جرت مساء أمس باستاد هزاع بن زايد في ختام الجولة الأولى من الدور الثاني، ليرفع الزعيم رصيده الى 29 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع الصقور رصيدهم إلى 10 نقاط وبقي في مكانه بالمركز قبل الاخير.

المباراة جاءت متوسطة المستوى وكان صاحب الأرض هو الطرف الأفضل من ناحية الاستحواذ واهدر العديد من الفرص، فيما لعب الإمارات بتكتيك دفاعي محكم ونجح في مبتغاه وحرم العين من النقاط الثلاث.

سيطر العين على معظم اوقات الشوط الاول وفرض أسلوبه من البداية وكادت الدقيقة السابعة ان تشهد الهدف العيناوي الأول عندما سدد محمد خلفان كرة قوية صدمت بالعارضة، ثم تسديدة اخرى من روبيرو مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الإمارات علي صقر، ، ثم انحصر اللعب في وسط الملعب لفترة حتى جاءت الدقيقة 38 عندما مرر شيوتاني كرة جميلة الى محمد خلفان الذي سددها بعشوائية في الخارج، وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة تحسناً في أداء الإمارات وقاد اكثر من هجمة لم يكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. ثم انطلق الشوط الثاني بنفس السيناريو بأفضلية عيناوية وقبل ان تمر الدقيقة الخامسة اجرى مدرب العين تبديلاً بدخول جمال معروف مكان ريان يسلم وفي الدقيقة 60 انقذ حارس الإمارات مرماه من تسديدة قوية من بندر الاحبابي وصدها بصعوبة ليشتتها الدفاع الاماراتي ويبعدها عن منطقة الخطورة، ثم رأسية من مهند العنزي امسكها الحارس علي صقر بكل طمأنينة، وفي الدقيقة 64، ثم قام لاعب العين روبيرو بفاصل مهاري في الدقيقة 70 وسدد كرة قوية لامست يد الحارس وارتطمت بالقائم الايمن، وفي الدقيقة 79 أبعد مدافع الإمارات سعد سرور كرة من على خط المرمى من لاعب العين روبيرو الذي راوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك الخالية ويتدخل سرور في اللحظة الاخيرة منقذاً مرماه من هدف محقق،ويعلن الحكم نهاية المباراة بالتعادل السلبي.