انتخاب الفردان لعضوية الاتحاد الآسيوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختير عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة لعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنطقة الخليج، الذي عقد في دبي برئاسة هاجوب كارخيجيان الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وبحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وعبداللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، وسالم المطوع الأمين العام لاتحاد الإمارات، وعدد من ممثلي الاتحادات الخليجية.

في بداية الاجتماع تم عرض أنشطة اللجنة التنظيمية، واستعراض الأمور المالية وتم عرض الأنشطة المقبلة من 2019 حتى 2023.

وعبر عبد اللطيف الفردان عن سعادته بالتواجد في هذا المنصب، وشكر اللواء إسماعيل القرقاوي لدعمه في تولي هذا المنصب وأكد أنه سيكون على قدر هذه الثقة الكبيرة، واعتبره تكليفاً جديداً لتشريف السلة الإماراتية والخليجية في المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي.

وأضاف: «سيتم خلال الفترة القادمة تطبيق بعض الأفكار الخاصة بالمنطقة والتي تساهم في رفع كفاءة اللعبة بشكل عام في كافة المراحل».