عبدالغفار يستقبل أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ناصر أيمن المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، أمس في مقر مكتبه بدبي وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات المشتركة في الجانب الرياضي بين البلدين الشقيقين.

ورحب أمين عام هيئة الرياضة في مستهل اللقاء بأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية في بلده الثاني الإمارات، مشيداً بالعلاقات التي تربط بين البلدين في المجال الرياضي، وما تمثله الرياضة لكلا البلدين.

وأعرب سعيد عبدالغفار حسين عن سعادته بالزيارة التي تعكس عمق العلاقات الوثيقة وتربط الإمارات بأشقائها العرب وتجسد أبعاد الفكر التطويري الذي يربط البلدين، بالإضافة إلى أنها تساهم في تعزيز ثقافة العمل المشترك والتعاون الذي يستهدف دعم منهجية النهوض بالعمل الرياضي الموحد.

وأشاد أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية بحفاوة الترحاب والاستقبال، وبمكانة رياضة الإمارات، ودورها البارز عالمياً من خلال مشاركاتها الدولية، ومنشآتها المدعمة بالخدمات والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى العلاقات المتميزة بين الإمارات والأردن الشقيقة.

وأكد حرص بلاده على تطوير أوجه التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات الرياضية والعمل على تعزيز مجالات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.

وفي ختام اللقاء تبادل سعيد عبدالغفار حسين أمين عام الهيئة العامة للرياضة وناصر أيمن المجالي أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية، الدروع والهدايا التذكارية بحضور حسن الرمسي مسؤول المراسم والتشريفات في الهيئة.

وعلى خط متصل، بحث اتحاد الإمارات للجوجيتسو آفاق التعاون المستقبلي مع اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الأردني للجوجيتسو، وذلك على هامش زيارة وفد من كلا الجانبين مقر الاتحاد في أبوظبي.

واستقبل فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو، ناصر أيمن المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

واستعرض الشامسي خلال الاجتماع، تفاصيل البطولات والمواسم الرياضية التي ينظمها اتحاد الإمارات للعبة، بجانب الإنجازات الريادية التي نجح بتحقيقها في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية، والمشاركات العالمية القوية التي نجحت دولة الإمارات بحجز مكانها على منصة التتويج.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة التعاون المستقبلي عبر تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.