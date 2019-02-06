شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تواجه تيسني إيفانز بنهائى كليفلاند كلاسيك للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد البطلة المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة للإسكواش والمصنفة الرابعة عالميًا، لخوض مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، فى نهائى بطولة كليفلاند كلاسيك المفتوحة للسيدات.

وتواجه نور الطيب منافستها تيسنى إيفانز فى المباراة النهائية من البطولة التى تصنف بفئة البرونز حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 51 ألف دولار .

وكانت نور الطيب قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب تغلبها على منافستها الإنجليزية أليسون ويترز بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 33 دقيقة، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-2.

يذكر أن نور الطيب كانت قد تراجعت بالتصنيف العالمى لهذا الشهر من المركز الثالث إلى المركز الرابع، وفقًا لتصنيف السيدات الصادر عن هيئة اللاعبين المحترفين psa لشهر فبراير.