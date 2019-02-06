شكرا لقرائتكم خبر عن دياز: بيراميدز فريق جديد وقادر على المنافسة والأهلى فاوضنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامون دياز المدير الفنى الجديد لبيراميدز عقب وصوله لمطار القاهرة، منذ قليل، تمهيدًا لبدء مهمته الجديدة مع الفريق، أن مهمة تدريب فريق بيراميدز ليست صعبة ولدية القدرة على المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز .

وكشف دياز، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، أنه تم التفاوض معه من قبل مسئولى النادى الأهلى منذ فترة لتدريب الفريق الأحمر، ولكن لم تنجح عملية التفاوض.

وأشار دياز، أن فريق بيراميدز تم إعادة هيكلته حديثًا بتدعيم بلاعبين محليين وأجانب خلال الفترة الماضية.

ويقود رامون دياز تدريبات بيراميدز عقب عودة اللاعبين للمران اليوم بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على الداخلية بهدفين فى مسابقة الدورى الممتاز.