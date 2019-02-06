شكرا لقرائتكم خبر عن مران الجونة استعدادا للإنتاج.. غالى يشارك وأكرم توفيق يظهر بـ"القناع".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق الجونة الذى أقيم مساء الثلاثاء استعداداً لمباراة الإنتاج الحربى، المقرر لها غدا الخميس فى الجولة 21 من مسابقة الدورى المصرى فى معسكره الحالى بالغردقة العديد من المشاهد المهمة.

ويلاقى فريق الجونة نظيره الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام بملعب الجونة بمدينة الغردقة يوم 7 من الشهر الحالى، ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 22 نقطة.

وشهد المران مشاركة أكرم توفيق، لاعب خط الوسط، مرتديًا القناع الواقى على الأنف، فى ظل الإصابة التى تعرض لها فى الأنف خلال مباراة ودية للأهلى، قبل انتقال اللاعب للجونة فى يناير الماضى.

وشارك حسام غالى، مدير الكرة، فى التقسيمة لتحفيز اللاعبين وسبق المران توجيه حمادة صدقى، مدرب الجونة، بعض التعليمات للاعبين من أجل التركيز فى الفترة المقبلة للابتعاد عن فرق المؤخرة، حيث يحتل المركز 12 برصيد 22 نقطة.



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