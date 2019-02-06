شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: حكم مباراة الأهلى وإنبى طردنى بسبب "الطبطبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد رفعت، صانع ألعاب إنبى، بيانا عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور إنستجرام لتوضيح أسباب طرده فى مباراة الأهلى التى جمعت الفريقين بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر بالدوى، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين لهدف.

وقال رفعت، فى بيانه، إنه ذهب للاعتذار لحكم مباراة الأهلى قائلا: "معلش يا كابتن" ليتعرض للإنذار الثانى ثم يتم طرده، حيث قال: "استفسرت من الحكم فقال لى متطبطش عليا".

ويأتى بيان رفعت التوضيحى ليؤكد ما سبق ونشره ”الخليج 365” حول تلك الواقعة بعد المباراة مباشرة.