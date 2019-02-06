القسم الرياضي
أشاد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بأداء محمد الصباحي اليوم في مباراة الأهلي وإنبي، مضيفا أن هدف الفريق البترولي الثاني جاء من تسلل واضح وقرار إلغائه صحيحا.
وقال عصام عبد الفتاح في مداخلة تليفزيونية لقناة "أون سبورت": أهنئ محمد الصباحي بالإضافة إلي الحكم المساعد علي أدائهما اليوم في مباراة إنبي والأهلي".
وأضاف رئيس لجنة الحكام أن الهدف جاء من تسلل واضح، فرأس لاعب إنبي متقدمة علي لاعب الأهلي، وأنا أحترم كل الآراء لكن من يزعم أن الهدف صحيح مخطئ تماما".
وتابع عبد الفتاح: "مستعد أن نأخذ حالة التسلل ونذهب...
كانت هذه تفاصيل خبر عصام عبد الفتاح: هدف إنبي تسلل واضح.. ومستعد للاستقالة في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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