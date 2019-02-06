فرج عامر: أتمنى حكم مصري لمباراة سموحة وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمنيه باسناد مهمة إدارة مباراة فريقه أمام بيراميدز بالدوري لحكم مصري.

ويواجه فريق سموحة، نظيره بيراميدز، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 22 بالدوري، يوم 14 فبراير الجاي.

وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أتمني أن يحكم مباراة سموحة وبيراميدز حكم مصري ، وفي حالة حكم أجنبي أتمني أن يكون من أوربا وارجو عدم التمسك بجنسية بعينها دعما للشفافية والحيادية".

وأضاف:" سموحة يرفض اقتراح القائمة المفتوحة لانديةالدوري العام الموسم القادم".

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.