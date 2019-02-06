أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أنه سعيد بتولي تدريب الفريق، ولديه تحدي كبير من أجل تحقيق بطولة.
وقال «دياز» عقب وصوله للقاهرة لتدريب الفريق: ” سوف نعقد جلسة غدا مع اللاعبين لأول مرة، أعلن أن المهمة صعبة، نظرا لصعوبة المنافسة في الدوري المصري، ولكني أعلم أيضا أن بيراميدز يضم بين صفوفه لاعبين مميزين”.
وأكمل: ” أرى أن المنافسة قوية في مصري بين الأهلي والزمالك، وسوف أتطلع لتجهيز بيراميدز ليصبح أقوى من الفريقين، وحصد البطولات بدلا منهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح من دياز بعد التعاقد مع بيراميدز ورسالة قوية للأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.