موعد مبارة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباراة الكلاسيكو مساء اليوم الأربعاء التي يستضيف فيها برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعب الكامب نو في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا

تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والساعة الثانية عشرة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تذاع مباراة برشلونة وريال مدريد بشكل

حصري علي قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة.

التشكيل برشلونة المتوجع لمواجة ريال مدريد:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: آرثر ميلو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: فيليب كوتينيو، ليونيل ميسي، لويس سواريز.

التشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجة برشلونة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفخال، فاران، راموس، مارسيلو.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، توني كروس.

خط الهجوم: فاسكيز، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما.

ويسعى نادي برشلونة للاستفادة من عامل الأرض والجمهور من أجل الفوز في الكلاسيكو قبل لقاء العودة في ملعب سانتياجو برنابيو ، فيما يبحث ريال مدريد عن نتيجة تضمن له المنافسة في مباراة الإياب وانتزاع ورقة العبور للنهائي.

وتأهل برشلونة علي حساب إشبيلية بنتيجة 6/3 في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، بينما تأهل ريال مدريد للدور

نصف النهائي بعد تفوقة على جيرونا بنتيجة 7 /3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكانت آخر مواجهة كلاسيكو في كأس الملك، في نهائي موسم 2013/2014 وفاز ريال مدريد بنتيجة (2-1)، بينما آخر مواجهة بشكل عام كانت في الليجا، خلال وفاز البارسا بنتيجة (5-1).