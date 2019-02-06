محمد العاصي وتركي ال شيخ كتب- وليد خليل اكد احمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز ان محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي سيكون ممثل بيراميدز في الاجتماع الذي يجمع اتحاد الكرة بمسئولي الاندية غدا الاربعاء . بمسئولي الاندية غدا الاربعاء . واكد عفيفي ان نادي بيراميدز متمسك بموقفه في ازمة المؤجلات مشيرا الي ان الفريق يتضرر من الوضع الحالي لمسابقة الدوري الممتاز . يذكر ان اتحاد الكرة يعقد اجتماعا هامآ غدا الاربعاء مع ممثلي اندية الدوري للتوصل لحل حاسم لازمة المباريات المؤجلة للمسابقة .

كانت هذه تفاصيل خبر العاصي ممثلاً لبيراميدز في اجتماع اتحاد الكرة مع الاندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.