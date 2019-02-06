رسميًا.. إنبي يطلب إعادة مباراة الأهلي

الأهلي وإنبي كتب – محمد اللاهوني طلب نادي إنبي إعادة مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الثالثة عشر للدوري وفاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 2-1 في مذكرة رسمية لاتحاد الكرة. وأكد عبد الناصر محمد ، مدير الكرة بنادي إنبي ، أن ناديه تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم محمد الصباحي الذي أدار المباراة. مدير الكرة بنادي إنبي ، أن ناديه تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم محمد الصباحي الذي أدار المباراة. وقال عبد الناصر إن الحكم ألغى هدفاً صحيحاً وطرد أحمد رفعت صانع الألعاب بدون سبب واضح رغم أن الكرة خطأ بالنسبة له كما أن هدف الأهلي الأول من لمسة يد واضحة. ورفض إنبي خوض أي لقاء يديره الحكم محمد الصباحي.

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