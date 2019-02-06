رسميا.. ميسي يقود قائمة برشلونة أمام ريال مدريد



أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.



وشهدت قائمة برشلونة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعافيه من إصابته في مباراة فالنسيا الماضية، بينما يواصل الفرنسي عثمان ديمبلي غيابه.



وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:



تيرشتيجن، إنياكي بينيا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي، مالكوم، لينجليت، موريلو، خوردي ألبا، برنس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين.

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