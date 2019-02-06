رياضة | فرج عامر: يتحدثون عن الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي والزمالك فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: يتحدثون عن الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي والزمالك فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "خطأ مباراة الأهلي وانبي صعب الحكم عليه ومع ذلك الجميع يتحدث عنه".

وتابع "في مباراة انبي وسموحة كان لدينا هدف صحيح ولم يتم احتسابه ولم يتحدث أحد عنه، الجميع يتحدث عن الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي والزمالك فقط".

وأضاف رئيس سموحة "رسالتنا ستكون رسالة سلام في اجتماع يوم الأربعاء، لن أحضر وسيتواجد أحمد هاشم ممثلًا عني".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأأهلي في تحقيق الفوز أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلي 36 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري، وست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة.

7- المصري 26 نقطة.

8- طلائع الجيش 25 نقطة.

9- سموحة 25 نقطة.

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.