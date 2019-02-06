رياضة | أحمد عفيفي يتحدث عن موقف العاصي من لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عفيفي يتحدث عن موقف العاصي من لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد عفيفي المتحدث باسم نادي بيراميدز عن موقف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للفريق من لاعبي الأهلي الذي يتولى إدارة أعمالهم في نفس الوقت.

وقال عفيفي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "العاصي مسؤول تعاقدات في بيراميدز منذ فترة وفي نفس الوقت هو وكيل أعمال أزارو وأجايي ومعلول".

وتابع: "وكيل اللاعبين تكون مصلحته الأولى هو لاعبه، إذا كانت رغبة الوكيل شرقًا ومصلحة اللاعب غربًا سيذهب الوكيل غربًا مع لاعبه".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأأهلي في تحقيق الفوز أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلي 36 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري، وست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة.

7- المصري 26 نقطة.

8- طلائع الجيش 25 نقطة.

9- سموحة 25 نقطة.

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.