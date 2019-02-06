رياضة | رد ناري من إدارة إنبي بعد أحداث مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من إدارة إنبي بعد أحداث مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث زكريا السيد نائب رئيس مجلس ادارة نادي إنبي عن مباراة فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بالخسارة 2-1.

وقال زكريا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "المباراة كانت فيها ندية وكنا قريبين من تحقيق التعادل، الحالة الجدلية غير سهلة وصعب الحكم عليها، البعض قال انها تسلل والبعض قال لا".

متابعًا "في رأيي ان الهدف صحيح، الطرد أيضًا لأحمد رفعت غريب، لم يحدث تجاوز من لاعبنا ولم يكن عنيفًا مع الحكم، سنتحدث مع اتحاد الكرة في الحالتين وليس الهدف الملغي فقط".

واستكمل زكريا "سنعقد اجتماع مجلس ادارة ومعرفة موقف النادي، لم نتطرق بأي شكل من الأشكال عن امكانية طلب عدم تحكيم الصباحي لمباريات إنبي مرة أخرى".

مضيفًا "الحكم طرد احمد رفعت بسبب وضع يده على كتفه رغم ان نفس اللقطة حدثت مع حسين الشحات ولم يتم طرد لاعب الأهلي".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأأهلي في تحقيق الفوز أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلي 36 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري، وست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة.

7- المصري 26 نقطة.

8- طلائع الجيش 25 نقطة.

9- سموحة 25 نقطة.

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.